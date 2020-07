‘Aumentar gasto social e furar teto não é caminho a seguir’, diz Mansueto

Com o debate sobre a transformação do auxílio emergencial em um programa de renda fixo, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, alertou que não vê como positivo uma política de aumento de gastos. “Apenas aumentar gasto social e furar o teto de gastos não é o caminho a seguir. O ideal é mudar a composição do gasto público para torná-lo mais distributivo”, disse, durante videoconferência promovida pelo Itaú BBA nesta sexta-feira, 3.

Por enquanto, não há possibilidade da derrubada do teto de gastos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi um dos grandes fiadores da proposta e não defende que a discussão seja pautada. Parte dos líderes, entretanto, vê de forma mais carinhosa a possibilidade. No próximo ano, Maia deixa a presidência da Câmara.