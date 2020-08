Na contramão da defesa do governo federal para recriação de uma nova CPMF, mesmo após o aval do presidente Jair Bolsonaro, o relator da reforma tributária da Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), rechaçou a possibilidade de aumento da carga tributária e a recriação do novo imposto. “É um negócio que temos de ter um cuidado porque essa tentação de aumento de carga tributária nos remete a um ambiente medieval, daquele rei que quando vê necessidade manda criar mais um imposto”, afirmou o parlamentar em live realizada pelo Valor Econômico nesta segunda-feira, 3.

“Se eu for criar CPMF, na verdade, vou onerar a todos, vou estar criando um novo imposto para onerar a toda a população brasileira, inclusive em cadeia cumulativa sem uma referência positiva desse imposto”, acrescentou.