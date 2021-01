Aumento do gás já preocupa o governo

O aumento do preço do gás começou a assombrar o Planalto. A Petrobrás anunciou a elevação de 6% no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), o chamado gás de cozinha e isso vai afetar diretamente as faixas mais pobres da população.

Já administrando o desgaste pela inflação dos alimentos e pelo fim do pagamento do auxílio emergencial, Jair Bolsonaro foi lembrado por assessores que a elevação do preço do gás afeta diretamente os mais pobres e sempre foi um fator fortíssimo de perda de apoio popular.

Apesar da constatação, o governo ainda não sabe o que fazer para amenizar a situação.