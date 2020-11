Debate CNN: Paes fura; Crivella ganha entrevista exclusiva

Após o sucesso do debate entre os candidatos de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Bruno Covas (PSDB), a CNN Brasil tinha planos de receber nesta terça, 17, os postulantes à prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).

Tinha.

Ainda na segunda-feira a assessoria de Paes lançou nota confirmando a participação do candidato nos debates da Band, quinta, 19, e na Rede Globo, possivelmente dia 23, às portas da eleição. O argumento oficial foi o de que não seria possível atender a todos os pedidos. Nos bastidores, houve quem reclamasse que a CNN anunciou o encontro sem que ele estivesse fechado.

Fontes da emissora questionam esse posicionamento. Desde a semana passada, portanto antes que o 1° turno fosse definido, tanto a assessoria de Paes quanto a de Crivella foram contactadas e as premissas do debate alinhavadas. Tanto foi assim que a jornalista Carol Nogueira já estava escalada para moderar o encontro e a emissora disparou as chamadas na sua programação.

Se o bolo de Paes se confirmar, Crivella terá direito a uma entrevista exclusiva de 20 minutos com a jornalista Monalisa Perrone, como foi acertado há mais de uma semana com as assessorias dos candidatos.

Paes diz que estará presente no debate da Band e pode até ser que isso se confirme. A realidade, porém, é que não só lidera as pesquisas como seu adversário conta com altíssima rejeição dos cariocas.

Quem perde é o eleitor interessado nos destinos da cidade, mas não será a primeira vez que um candidato confiante na vitória deixará de comparecer a um debate por receio de se expor desnecessariamente.