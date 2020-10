Ausente de debate, Greca vira alvo de críticas

O atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), que disputa a reeleição, não participou do primeiro debate entre os candidatos à prefeitura da capital, realizado na noite de quinta-feira, 1, pela Band. Mas não esteve de todo ausente. Isso porque os sete candidatos presentes não pouparam críticas à gestão de Greca.

Este ano, por conta da pandemia da covid-19, e do alto número de postulantes ao cargo, o debate da Band foi dividido em dois dias. O modelo funcionou, apesar de ser prejudicial aos candidatos citados que não estão no elenco da noite. Foi o que aconteceu com Greca, que decidiu não participar do encontro “para não se expor”. A decisão do democrata foi tomada antes mesmo de ele ser internado com uma pneumonia em decorrência do novo coronavírus. Ele recebeu alta na última quarta.

Participaram os candidatos Fernando Francischini (PSL), João Arruda (MDB), Professor Mocellin (PV), Paulo Opuszka (PT) Dr. João Guilherme (Novo), Camila Lanes (PCdoB) e Marisa lobo (Avante).

A deixa para criticar Greca gerou parcerias inusitadas ao longo do debate, como a dobradinha entre PT e PSL, ao citar os funcionários públicos municipais. O candidato do MDB também fez tabelinhas com o petista nas críticas ao atual prefeito. A condução de Greca no combate municipal à pandemia foi o principal alvo de desaprovação dos concorrentes.

Os outros oito candidatos à prefeitura participam de uma segunda rodada do primeiro debate, marcada para o próximo dia 14.