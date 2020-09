Australiano se queixa de uso de sua música pela Secom

O músico australiano Scott Buckley criticou o uso de uma música de sua autoria, sem autorização, como trilha sonora do vídeo da Secom protagonizado pelo subsecretário nacional de Cultura, Mário Frias, que homenageava os “heróis” brasileiros.

A música está disponível sob a licença Creative Commons, que não cobra direitos autorais para seu uso, mas pressupõe que seja dado o crédito ao autor da obra, o que a Secom não havia feito. Depois da reclamação de Buckley, que foi alertado por usuários do Twitter a respeito do uso de sua música e questionado se concordava com o governo Bolsonaro, a secretaria colocou um crédito de autoria em seu site e no próprio Twitter.

“Não há pagamento previsto para uso com essa licença. Eles apenas usaram. Definitivamente, não apoio suas opiniões políticas, nem quero seu dinheiro. Esta é outra desvantagem de lançar minha música de graça”, escreveu o australiano em resposta a um tuiteiro brasileiro.

A trilha do australiano se chama “Omega”, e está disponível em seu site sob a licença do Creative Commons. Esta não foi a única polêmica relacionada ao vídeo com Mario Frias. O secretário foi satirizado pelo humorista Marcelo Adnet, a quem respondeu com xingamentos. Depois, o perfil oficial da Secom foi usado para atacar o comediante.