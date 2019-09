Áustria veta acordo do Mercosul com UE

Equipe BR Político

A política ambiental do governo federal produziu um segundo revés nesta quarta, 18. Depois de a ONU vetar que o Brasil discurse na Cúpula do Clima a ser realizada na segunda, 23, em Nova York, agora foi a vez de o parlamento austríaco vetar o acordo estabelecido entre o Mercosul e a União Europeia. Apesar de a Áustria escolher um novo Parlamento e um novo Executivo nas eleições do dia 29, o futuro governo está obrigado a acatar a decisão de hoje. Segundo o site Deutsche Welle, todos os partidos, inclusive o ultranacionalista (FPO), votaram a favor da moção, à exceção do liberal Neos.