Autonomia do BC finalmente será votada?

Parece tudo encaminhado para que o projeto que trata da autonomia do Banco Central finalmente seja votado pelo Senado. Nesta quinta-feira, 29, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, esteve em conversa com o autor do PL na Casa Alta, senador Plínio Valério (PSDB-AM). Segundo o parlamentar, eles conversaram sobre as alterações feitas pelo relator, Telmário Motta (PROS-RR), e concordaram que elas não alteram a “espinha dorsal” do texto.

“A conversa hj com o presidente do Banco Central, Campos Neto, mostrou que meu projeto de autonomia do BC está maduro para ser votado na próxima terça-feira no Senado”, disse Plínio. “As alterações do relatório Telmário Mota mantêm a espinha dorsal da minha proposta e facilitam votação na Câmara.”