Autonomia do BC pode ser votada nesta terça na Câmara

A Câmara dos Deputados pode votar, nesta terça-feira, o projeto que estabelece a autonomia do Banco Central. Considerada uma das propostas mais importantes na agenda de prioridades do governo, a autonomia do BC já tem um parecer favorável pronto, feito pelo novo relator deputado Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE) é que poderá ser aprovado.

“Protocolamos nosso parecer do projeto sobre a autonomia do BC. Trabalhamos muito nas últimas 24 horas, na construção do relatório prévio, para que os deputados analisem até a votação. Nesta segunda, discutiremos a pauta com o ministro Paulo Guedes e o presidente do BC, Roberto Campos”, disse o deputado.

A proposta de autonomia do BC enfrenta, porém, resistência dos partidos de oposição. Esse foi um dos motivos pela sua não inclusão na pauta da Câmara até agora, depois de passar pelo Senado.