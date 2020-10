Autor da PEC da 2ª instância vê utilidade em casos de corrupção na pandemia

O autor da PEC que institui a prisão após condenação em segunda instância, deputado Alex Manente (Cidadania-SP), disse ao BRP estar otimista em relação à aprovação rápida da proposta no Congresso depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou, ontem, que quer colocar a pauta em votação ainda neste ano. Segundo ele, o esforço para passar a PEC ainda neste ano foi impulsionado pelos casos de investigados por corrupção em contratações públicas durante a pandemia.

“Na pandemia houve a liberação de licitações e várias operações da Polícia Federal foram desenvolvidas para poder prender quem cometeu crimes. Se nós não tivermos a aprovação dessa proposta as pessoas postergarão as condenações”, afirmou.

De acordo com o deputado, nesta semana ocorrerão conversas em Brasília para a reabertura da comissão especial da PEC na Câmara, que está paralisada desde o início da pandemia e ainda precisa ter o relatório apresentado. Mesmo com as etapas da comissão a serem cumpridas antes de ir a plenário, Manente diz acreditar na aprovação ainda neste ano depois da articulação com Maia. Segundo ele, o pedido pela reabertura da comissão foi feito no mês passado ao presidente da Câmara.

“O que nós estamos pedindo e que o presidente ontem falou nessa entrevista, é que a PEC está madura já para ser votada”, afirmou. Na sexta, Maia afirmou que se comprometeu com parlamentares para que a PEC esteja votada até o final de dezembro. “Antes de terminar o meu mandato”, disse.

Para o autor da PEC, com base no posicionamento anterior de parlamentares é possível já prever uma maioria para aprovar em plenário a proposta. “Houve aprovação da admissibilidade na CCJ por 55 votos a 12. Natural que naquele momento havia manifestações, milhões de pessoas nas ruas, acabaram incentivando para que a gente conseguisse aprovar com essa ampla maioria. Pretendemos que seja mantida, as pessoas publicamente já exteriorizaram seu voto favorável, os deputados na sua maioria, com exceção dos partidos de esquerda”, disse.

O texto preparado pelo relator, deputado Fábio Trad (PSD-MS), no entanto, expande a execução provisória da pena para todas as áreas do direito e produzir efeito aos processos iniciados depois da vigência, ponto que segundo o próprio relator poderá sofrer resistência. Questionado sobre a possibilidade da resistência de demais partidos no contexto atual, Manente afirmou acreditar que “se houver, não será oficial nem pública”. “A maioria desses parlamentares já assumiu publicamente o compromisso”, disse. /Roberta Vassallo