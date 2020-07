Autor do PL das Fake News critica suspensão de bolsonaristas

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), autor do PL das fake news atualmente em tramitação na Câmara, criticou a decisão do STF de suspender contas de influenciadores bolsonaristas nas redes sociais. Ao contrário de outros opositores do governo Jair Bolsonaro, Vieira disse que não se pode “combater crime com crime”.

“O STF está em um roteiro autoritário, venho alertando há tempos”, disse. “Uma coisa é derrubar contas falsas ou automatizadas (redes de robôs). Outra bem diversa é cercear o direito de livre expressão de um cidadão devidamente identificado”, afirmou o parlamentar.

Nesta sexta-feira, 24, alguns nomes influentes da militância bolsonarista foram suspensos das redes sociais devido a uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Dentre os nomes que foram impedidos de divulgar conteúdo nas plataformas está o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) e o empresário Luciano Hang.