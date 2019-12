Autora de PEC do voto impresso comemora apoio

Equipe BR Político

A deputada Bia Kicis (PSL-DF), autora da proposta de emenda constitucional que institui o voto impresso no País, comemorou em suas redes sociais o “apoio” que o presidente Jair Bolsonaro disse ter de Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, para avançar na proposta em 2020. “É uma pauta capital para o nosso presidente Bolsonaro que já conversou com o Presidente da Casa, Rodrigo Maia,que manifestou seu apoio. Vai virar lei!”, disse. A PEC foi aprovada nos últimos dias de trabalho antes do recesso pela Comissão de Constituição e Justiça e agora precisa passar por uma comissão especial que analisará o mérito do texto de Kicis.