Auxílio a pescadores afetados pela mancha será de R$ 1.996

Equipe BR Político

Foi publicada nesta sexta, 29, a Medida Provisória 908 que institui o auxílio emergencial para os pescadores artesanais de municípios afetados pelas manchas de óleo que contaminam o litoral brasileiro desde 30 de agosto. O auxílio de R$ 1.996 será pago pelo Ministério da Cidadania aos pescadores identificados pelo Número de Identificação Social.

A medida diz ainda que o pagamento do auxílio não impedirá o recebimento cumulativo de benefícios financeiros de outras políticas públicas. O auxílio também não será considerado fonte de renda para o recebimento do seguro-defeso, do Bolsa Família ou do Benefício da Prestação Continuada (BPC).