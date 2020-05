Auxílio emergencial a artistas pode ser votado hoje na Câmara

O projeto de lei que estabelece o pagamento de um auxílio emergencial a artistas está na pauta da Câmara dos Deputados desta terça-feira, 26. De autoria dos deputados Lídice da Mata (PSB-BA) e Tadeu Alencar (PSB-PE), o PL define que o auxílio deve ser pago pelas próprias emissoras de televisão, plataformas digitais e canais por assinatura aos artistas ou intérpretes de produções audiovisuais veiculadas durante a vigência do estado de calamidade pública.

Os autores do PL argumentam que as empresas de comunicação foram pouco afetadas pela crise econômica, enquanto “o mesmo não se pode dizer dos artistas e intérpretes dessas obras, que estão impedidos de realizar renda por meio do seu trabalho fora de tais veículos”. Pelo texto, a ajuda deverá corresponder a 2% do faturamento da obra veiculada, a ser distribuído conforme a proporção de tempo de presença de cada artista na transmissão.

Segundo o texto, o auxílio emergencial será pago até o quinto dia útil seguinte ao término do mês em que a produção foi veiculada. O projeto acrescenta a medida à Lei 13.979/20, que estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do coronavírus. Em sessão deliberativa nesta terça, o plenário da Câmara pode votar o PL.