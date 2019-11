Avaliação de Bolsonaro estável, mostra pesquisa

Vera Magalhães

Depois de uma escalada da avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro de fevereiro, quando era de 17%, a setembro, quando atingiu 41%, ela se estabilizou nos últimos dois meses e está em 39%, mostra pesquisa da XP Investimentos.

A avaliação ótima e boa do governo, que atingiu o valor mínimo em setembro, com 30%, teve uma recuperação no bimestre e está em em 35%. A avaliação regular teve uma oscilação negativa na margem de erro de dois pontos, de 27% para 25%.

A expectativa futura quanto ao governo também está estável, mas num patamar mais otimista: 46% acham que será ótimo ou bom, 32% dizem que será ruim ou péssimo e 18% esperam uma gestão regular.

A pesquisa mostra apoio da população às medidas econômicas e outras como o projeto anticrime. A nota média do projeto de Sérgio Moro é a maior: 7,8. Medidas para enfrentar o déficit público recebem conceito 7,4, a ampliação do Bolsa Família recebe 7,2, nota parecida com a reforma tributária (7,1%) e a administrativa (7,0). A menor avaliação ainda é dada para as privatizações: 5,6.

Entre os entrevistados, 55% dizem conhecer o pacote econômico, e, desses, 57% avaliam as medidas como positivas, contra 35% que dizem ser mais negativas que positivas. Até uma das medidas mais polêmicas, a extinção dos pequenos municípios, tem apoio de 60%