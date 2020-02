Avaliação de Bolsonaro fica estável, mostra pesquisa

Equipe BR Político

Levantamento divulgado nesta segunda-feira, 24, mostra que os índices de aprovação do presidente Jair Bolsonaro ficaram estáveis entre janeiro e fevereiro deste ano. A pesquisa da XP Investimentos feita em parceria com o o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) e divulgada pelo Estadão, aponta que 36% dos entrevistados afirmaram considerar o governo “ruim ou péssimo” contra 39% que deram a mesma resposta em janeiro. Portanto, dentro da margem de erro. 34% responderam que o governo é “ótimo ou bom”, ante 32% no levantamento anterior. Já 29% classificaram a atual gestão do Executivo como “regular”. A margem de erro é de 3.2 pontos porcentuais.