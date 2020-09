Avaliação positiva de Bolsonaro sobe para 39%, aponta XP/Ipespe

No mês de setembro, pela primeira vez desde maio de 2019, a avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro superou numericamente a negativa, de acordo com levantamento da XP/Ipespe. Dados divulgados nesta segunda-feira, 14, indicam recuperação da avaliação ótima ou boa do governo entre agosto e setembro, de 37% para 39%, e queda na avaliação ruim ou péssima, de 37% para 36%. A avaliação regular oscilou de 23% para 24%. As variações ocorreram dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também aponta para melhora na expectativa para o restante do mandato de Bolsonaro. Agora, 40% esperam que o restante do governo seja bom ou ótimo, ante 37% em agosto. Para 35%, será ruim ou péssimo, comparado a 36% no mês anterior. A expectativa regular caiu de 22% para 20%.

Coronavírus

Também teve melhora a avaliação sobre a atuação do presidente Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus. A soma que considera seu desempenho ruim ou péssimo caiu de 50% em agosto para 49% em setembro. Já os que consideram o desempenho ótimo ou bom passou de 24% em agosto para 28% em setembro.

A pesquisa de abrangência nacional foi realizada entre os dias 8 e 11 de setembro e ouviu 1.000 eleitores.