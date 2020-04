Avaliação positiva de governadores dispara na pandemia, diz XP

A sociedade está do lado dos governadores neste atual quadro de pandemia do coronavírus. Pesquisa da XP Investimentos divulgada nesta sexta, 3, diz que a avaliação positiva dos chefes estaduais passou de 26% para 44%, enquanto a negativa caiu de 27% para 15%, em comparação ao levantamento de março. Por outro lado, a percepção da população sobre o presidente Jair Bolsonaro é de insatisfação nesta crise. Sua taxa de ruim/péssimo passou de 36% para 42%, enquanto a avaliação da atuação do chefe do Planalto de ótima/boa passou de 30% para 28%. O levantamento foi feito nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril com 1.000 pessoas distribuídas pelas cinco Regiões do País, com margem de erro de 3,2 pontos porcentuais. Os governadores mais bem avaliados estão no Sul, com 54% de ótimo/bom; Nordeste (50%), Norte e Centro Oeste (44%), e Sudeste (37%).