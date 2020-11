Avião presidencial tem dificuldades para pousar na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro precisou fazer um desvio antes do início da agenda prevista para esta quinta-feira, 5, em Alagoas. Pelo Facebook, o chefe do Executivo relatou que o avião presidencial teve dificuldades no pouso em Paulo Afonso (BA) por “falta de teto”. Por isso, a aeronave precisou ser desviada para Aracaju (SE). De lá, a comitiva do presidente deve aguardar melhores condições meteorológicas para retomar compromissos previstos, informou.

“Pretendemos cumprir ainda hoje nossa missão em Piranhas/AL”, escreveu o presidente na rede social. Na agenda, está prevista a participação dele em cerimônia de inauguração de Sistema de Abastecimento de Água da cidade.

Há poucos minutos, ele publicou um vídeo na rede social em que aparece – sem máscara – tirando foto com apoiadores em frente a um bar em Aracaju.

Bolsonaro deve retornar à tarde para Brasília. Ele deve participar da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, às 16h.