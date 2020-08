Avó de Michelle Bolsonaro morre de covid-19

A avó materna da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, morreu na madrugada desta quarta-feira, 12, vítima de complicações causadas pela covid-19, no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, estava internada há 43 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente sobre a morte. Pelas redes sociais, aliados do governo lamentaram o falecimento. No entanto, nem o presidente Jair Bolsonaro nem a primeira-dama se manifestaram sobre o assunto em suas páginas.

No último dia 30 de julho, Michelle testou positivo para covid-19.

Ceilândia, onde Maria Aparecida vivia, é região é a que concentra o maior número de casos de coronavírus no DF, com 15.203 registros de infectados, segundo boletim epidemiológico de ontem da Secretaria de Saúde do DF.