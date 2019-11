Ayres Britto alerta: ‘Todo cuidado com os constituicidas é pouco’

Equipe BR Político

Na semana em que um burburinho aventando uma nova Assembleia Constituinte tomou conta do Congresso, o ex-presidente do STF Carlos Ayres Britto fez um alerta: “Todo cuidado com os constituicidas é pouco”, escreveu o ex-ministro em sua conta no Twitter neste sábado, 16.

Na publicação, ele destacou a função permanente da Constituição de governar aqueles que temporariamente governam. “Só a Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente. Seus princípios fundamentais são o mais eloquente atestado de sanidade jurídica. Todo cuidado com os constituicidas é pouco”, escreveu Ayres Britto.

Como você leu no BRP, a proposta de realizar uma nova Assembleia Constituinte foi levantada na esteira das discussões no Congresso sobre a prisão em segunda instância. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se mostrou aberto ao assunto. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Carta Magna brasileira é “sagrada”.