Ayres Britto critica ‘pacto’ entre os Poderes

Equipe BR Político

O ex-ministro do Supremo, Ayres Britto, criticou ao “pacto” feito pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, com os outros dois Poderes. Para Britto, o Judiciário “nada tem a ver” com o compartilhamento de funções que existe entre o Legislativo e o Executivo. “Até porque, quando se mete a se familiarizar com os outros Poderes, o Judiciário termina cooptado. Quanto mais os Poderes seguirem a Constituição, menos vão depender um do outro. Que cada qual fique no seu quadrado normativo, e a harmonia será uma resultante”, afirmou para O Globo.