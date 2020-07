Azevedo nega rótulo de ala militar a generais no governo

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou que as Forças Armadas estão dissociadas dos generais da reserva que ocupam cargos no Palácio do Planalto e que é o único representante político da instituição. O ministro destacou que as Forças Armadas “são instituições de Estado” e que ele é seu único “representante político”. “Não tem outro representante”, disse num encontro virtual promovido pelo grupo Personalidades em Foco, na noite da quinta-feira, 9.

Azevedo afirmou ainda acreditar não haver uma ala militar no governo. “É difícil, mas vou dizer o conceito. Uma parte da imprensa coloca o rótulo de ala militar. A ala que conheço é ala de escola de samba”, ironizou. “Esse rótulo não é que incomode, é que não é, na prática, verdadeiro.” Apesar de negar a influência das Forças Armadas no governo, disse estar alinhado com os comandantes militares, “responsáveis” pelos quartéis e pelas atividades militares. “Do muro dos quartéis para fora, eu tomo conta da parte política. Do muro dos quartéis para dentro, eu tenho os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Nós combinamos isso, e está indo muito bem.”

O ministro propôs um aumento de gastos com Forças Armadas de 1,3% do PIB, índice atual, para 2%, que o patamar é adotado no âmbito dos países da OTAN, defendeu. Azevedo ainda ressaltou que não há registros de posições políticas dentro das unidades militares. “A gente não vê declaração política de quem está nos quartéis, na ativa. Não tem”, afirmou. “Esse é o segmento real militar, que está no dia a dia”, completou. “As forças são instituições de Estado, que trabalham para o Estado.”