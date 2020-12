Baixada Santista fecha praias, mas mantém bares abertos

Prefeitos da Baixada Santista, litoral de São Paulo, decidiram nesta quarta-feira, 23, que irão fechar as praias durante o feriado de Ano Novo, como forma de controlar o fluxo de turistas e a propagação do novo coronavírus. Entretanto, decidiram também que não irão aceitar o recuo de suas cidades para a fase vermelha da classificação de risco decidida pelo governo do Estado, que obrigaria bares e restaurantes a ficarem fechados nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro.

“Os comerciantes investem em novos funcionários e estoques. É impraticável ficar na fase vermelha nesse mês”, justificou o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb), Paulo Alexandre Barbosa. As medidas valem para as cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.