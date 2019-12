‘Baixo crescimento é culpa das declarações polêmicas’, diz Maia

Gustavo Zucchi

Rodrigo Maia apontou um culpado pelo crescimento abaixo do esperado da economia brasileira: as falas fora do tom de alguns membros do governo e de pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com jornalistas na manhã desta quinta-feira, 19, o presidente da Câmara disse que declarações polêmicas como sobre a possível volta de um “AI-5” atrapalham o governo e causam desgaste, em especial na atratividade do Brasil para investidores estrangeiros. “Declarações assim atrasam a entrada de dinheiro novo”, afirmou. Segundo indicadores do mercado, o crescimento em 2019 deve ficar por volta do 1%.