Baleia associa sua candidatura à ‘Câmara livre’

Para reforçar o discurso de independência em relação ao governo, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) adotou no domingo, 3, o mote “Câmara Livre” nas suas falas de campanha. Com isso, tenta, também, marcar diferença em relação ao seu adversário, Arthur Lira (PP-AL), que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro.

“Em 2020, a Câmara foi fundamental na criação do Auxílio Emergencial. O Fundeb não sairia sem os deputados. Nem a PEC da Guerra e o auxílio aos estados e municípios. Esse trabalho precisa continuar. É apenas isso que está em discussão na disputa pela Presidência da Câmara”, disse Baleia.

“2021 será mais desafiador. Precisamos vacinar 200 milhões de pessoas, gerar oportunidades para 14% de desempregados, mitigar a situação de quem perdeu o auxílio emergencial, fazer reformas e cuidar da questão fiscal. A Câmara livre fará isso mantendo o trabalho e a independência”, acrescentou.