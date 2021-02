Baleia chega na Câmara esbanjando otimismo

Candidato do MDB à presidência da Câmara, Baleia Rossi (SP) chegou à Casa Legislativa esbanjando otimismo. O emedebista, que viu o DEM abandonar seu barco e declarar neutralidade na disputa, disse que conquistou “muito apoio” nesta segunda-feira, 1. “Vamos para o segundo turno e vamos ganhar”, disse.

Segundo Baleia, a prova de que sua candidatura cresceu nas últimas horas foi a briga pela formação de seu bloco, que teve assinaturas protocoladas com atraso após uma pane no sistema. A briga na realidade foi pela escolha dos cargos da mesa diretora. Caso os partidos de esquerda ficassem de fora do bloco do emedebista, isso beneficiaria os aliados de Lira na votação.