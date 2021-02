Baleia critica primeiro ato de Lira na presidência da Câmara

Ainda decepcionado com a derrota na disputa pela presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) criticou, nesta quarta-feira, 3, o primeiro ato de Arthur Lira (PP-AL) como novo comandante da Casa Legislativa.

Logo após ser eleito, Lira anulou a criação do bloco partidário de apoio a Rossi, alegando que houve atraso no registro do grupo. Isso invalidou a eleição da Mesa Diretora e gerou debates e polêmicas ontem, até que houve um acordo e o alagoano foi obrigado a recuar de sua primeira medida para evitar uma crise política.

“Ele tinha acabado de ter uma grande vitória. No primeiro ato, já fez algo que acabou criando uma grande dificuldade em algo que já estava consolidado”, avaliou Baleia, em entrevista à rádio CBN.

Sobre se acredita na tão propalada independência da Câmara, o deputado paulista diz que a influência mostrada pelo presidente Jair Bolsonaro na eleição das duas Casas pode comprometer as relações políticas futuras e esta autonomia do Legislativo. “Não podemos ser uma Casa cartorial, que só carimba o que vem do Palácio”, disse.