Baleia devolve: Existe algo combinado entre Lira e o Planalto?

O candidato Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara respondeu ao questionamento feito neste domingo, 24, pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) sobre eventual acordo com o PT para abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, caso eleito na disputa. O candidato do senador e do chefe do Palácio do Planalto é Arthur Lira (PP-PI), enquanto Baleia foi escolhido candidato com apoio de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“O compromisso é cumprir a Constituição. Como presidente, não abrirei mão de minhas funções. Analisarei com equilíbrio os pedidos. Por quê? @ArthurLira_engavetaria sem cumprir seu papel com independência? Existe algo combinado entre o Planalto e Lira neste sentido?”, devolveu Baleia.