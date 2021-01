Baleia diz que Cunha faz campanha por Lira

Baleia Rossi (MDB-SP) acusou nesta terça-feira, 26, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de estar fazendo campanha por Arthur Lira (PP-AL). Em visita a Recife, Rossi comentou a divulgação de um trecho do livro que será lançado por Cunha sobre o impeachment de Dilma Rousseff.

“O ex-deputado Eduardo Cunha deveria estar mais comprometido na sua defesa, não deveria estar fazendo qualquer análise política e muito menos campanha para o meu adversário”, disse Rossi.

Cunha promete lançar em abril o livro “Tchau, Querida”, que conta os bastidores do processo contra a então presidente da República. No trecho divulgado nesta semana, Cunha aponta Rossi e Rodrigo Maia (DEM-RJ) como articuladores do impeachment. Ambos contam com votos do PT para tentar enfrentar Lira na eleição para presidência da Câmara.