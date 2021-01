Baleia e Lira trocam ataques por Manaus

A crise em Manaus acirrou os ânimos entre os candidatos à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL) trocaram ataques na noite de sábado ao falarem sobre o tema. O emedebista, que se coloca em canto contrário ao candidato apoiado por Jair Bolsonaro, começou, afirmando que a tragédia “revela quem é quem entre os candidatos”.

“Do lado de cá, convocamos os deputados ao trabalho para aprovar medidas de socorro. Do lado de lá, o adversário silencia. É um dos problemas da falta de independência”, afirmou. Os aliados de Baleia e Maia tem tentado retomar antecipadamente os trabalhos na Câmara, em especial na tentativa de pressionar o governo, quiçá com um impeachment. Do outro lado, a tendência é deixar os trabalhos para o dia da eleição.

A tragédia em Manaus revela quem é quem entre os candidatos à Presidência da Câmara. Do lado de cá, convocamos os deputados ao trabalho para aprovar medidas de socorro. Do lado de lá, o adversário silencia. É um dos problemas da falta de independência. — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) January 16, 2021

Lira, claro, respondeu: “Do lado de cá, eu e o Marcelo Ramos (PL-AM) ligados e lutando pelo Amazonas. Do lado de lá, um porta voz de um ex presidente, bravateiro de Twitter mais governista que eu”. Ramos, candidato à vice de Lira, tem estado ativo em seu Estado desde que a crise começou. E, dados das votações realmente mostram que Baleia Rossi votou mais vezes alinhado com o governo do que Lira. “Não é hora de se vangloriar nem listar o que estamos fazendo. Todas as vidas importam. Só não vamos fazer hipocrisia política com a vida dos manuaras!”