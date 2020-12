Baleia fala de vacinas e do auxílio emergencial após ser oficializado candidato

Escolhido como nome do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para disputar a presidência da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP) deu seu primeiro pronunciamento como candidato falando de dois temas: vacinas contra o coronavírus e o auxílio emergencial. O emedebista frisou que a normalidade da vida do brasileiro só voltará com uma ampla campanha de imunização e que foi a independência da Câmara que proporcionou o aumento do auxílio emergencial.

“Só teremos tranquilidade na nação quando tivermos a vacina (contra a covid-19)”, disse Rossi. Como é tendência no bloco, a fala pregou independência da Câmara ante o governo federal e união do bloco contra a candidatura do favorito de Jair Bolsonaro.