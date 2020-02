Gustavo Zucchi

Autor da PEC da Câmara da reforma tributária, o líder do MDB, Baleia Rossi (SP), não acredita que a mais recente polêmica do ministro Paulo Guedes, envolvendo servidores públicos, possa atrapalhar o envio do texto do governo. “Guedes fez besteira e já pediu desculpas. É assunto superado”, disse. Ele ressaltou que acredita que a reforma irá andar assim que o projeto do Ministério da Economia for enviado. E disse que ainda confia na aprovação do texto na Câmara ainda no primeiro semestre.