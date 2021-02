Baleia levanta bandeira branca: ‘Eleição acabou. A pandemia, não’

Candidato derrotado na eleição da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP) parece querer levantar a bandeira branca para Arthur Lira (PP-AL). Em seu Twitter, o emedebista disse que estará “lado a lado” no plenário com quem optou por seguir “outro caminho”. “A decisão da Câmara precisa ser respeitada em sua integralidade. A eleição acabou. A pandemia, não. Vamos trabalhar pelo Brasil”, afirmou Baleia.

Em seu discurso de posse, Lira chamou Baleia de “amigo”. E disse que trabalhará junto do emedebista. Só que na sequência ele indeferiu a criação do bloco do MDB com a oposição. Nesta terça-feira, 2, o novo presidente da Câmara chegou a um acordo para evitar uma obstrução da esquerda, dando a 2ª Secretaria ao PT.