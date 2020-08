Baleia: ‘Missão de Temer tem zero porcento de caráter político-partidário’

O presidente do MDB, Baleia Rossi (SP), está tentando negar que o convite para o ex-presidente Michel Temer chefiar missão brasileira no Líbano seja uma aproximação da sigla com Jair Bolsonaro. Segundo o emedebista, é uma missão de “caráter 100% humanitário e zero porcento político-partidário”.

Sucesso ao presidente Temer na missão no Líbano, que é 100% de caráter humanitário e ZERO POR CENTO de caráter político-partidário. O Líbano é uma nação irmã e merece nossa solidariedade e nossa prece 🙏#EuSouMDB#PontoDeEquilíbiro — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) August 11, 2020

Como mostrou a editora do BRP Vera Magalhães, o movimento pode ser considerado uma afago do presidente da República no MDB. Atualmente, os líderes do governo no Senado e na Câmara, Fernando Bezerra Coelho e Eduardo Gomes, são emedebistas. Outro parlamentar da sigla próximo ao governo é o ex-ministro Osmar Terra.

Apesar de ter se afastado oficialmente do “Centrão” comandado por Arthur Lira, o MDB também tem sido fiel nas votações que interessam ao governo. Reportagem do Valor Econômico desta terça-feira, 11, mostra que desde maio, deputados da sigla deram 90% de seus votos seguindo recomendação do Executivo.