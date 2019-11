Baleia: ‘Nosso foco tem de ser em criar empregos e renda’

Marcelo de Moraes

Preocupado com a possibilidade de radicalização política, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), avalia que é preciso manter o foco na geração de empregos e de renda. “Como presidente do MDB, ressaltei na nossa convenção que os extremos deram errado em todas as partes do mundo”, afirmou na sua conta do Twitter.

“Consideramos inaceitável a ideia da extrema-direita sobre um novo AI-5, que acaba com a liberdade do cidadão. Da mesma forma, rejeitamos qualquer tipo de ação radical da extrema-esquerda para provocar turbulência e violência nas ruas. O brasileiro de bem quer trabalhar e cuidar da família. Nosso foco tem de ser em criar empregos e renda”, disse Baleia.