Baleia procura Gleisi para desfazer mal-estar sobre impeachment

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) se movimentou para apagar o princípio de incêndio na relação com o PT. Os petistas pretendem apoiar o emedebista na disputa pelo comando da Câmara. Depois de Baleia declarar à Folha que um eventual processo de impeachment de Jair Bolsonaro não seria o melhor caminho porque geraria instabilidade no País, Gleisi reagiu dizendo que ele perderia votos no PT com essa fala.

Baleia ligou para Gleisi para afirmar que apenas quis dizer que não pretende “antecipar juízos”.

“Falei com a presidente Gleisi agora há pouco. Ressaltei que vou honrar cada compromisso firmado com os partidos de oposição, o que inclui usar todos instrumentos constitucionais em defesa da democracia. Antecipar juízos agora não ajuda”, afirmou Baleia via Twitter.