Baleia quer retomar debate sobre auxílio emergencial

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) defendeu hoje a retomada da discussão sobre o pagamento do auxílio emergencial. O benefício parou de ser pago esse mês, mas cresce o movimento no Congresso para que seja retomado, já que a pandemia do coronavírus segue elevada no País. Baleia quer voltar a discutir essa pauta caso seja eleito amanhã presidente da Câmara.

“A vacina para todos ainda não é uma realidade. O final do auxílio emergencial é. São 27 milhões de brasileiros na extrema pobreza. A Câmara independente agiu quando foi preciso. Não vai faltar agora. Vamos ganhar a eleição e retomar esse debate com urgência e cuidado fiscal”, disse.