A paz do MDB

Marcelo de Moraes

Não faz muito tempo, a véspera da realização de uma convenção nacional do MDB seria sinônimo de disputa acirrada e dissidências. Pois o partido fará seu encontro, neste domingo, para sacramentar um acordo político em torno da eleição do líder da Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), como novo presidente emedebista. Não há brigas, nem divergências (relevantes, deixemos claro) dessa vez.

O mau desempenho do partido nas eleições passadas parece ter servido como um aglutinador das forças do partido, que tentam se fortalecer para enfrentar uma dura disputa pelas prefeituras do País. Na verdade, a eleição é estratégica para o MDB, já que as cidades ainda são fortalezas do poder da legenda. Os emedebistas possuem hoje a maior quantidade de prefeituras entre todos os partidos, mas esse cenário, construído em 2016, dificilmente se sustentará por conta da pulverização das forças políticas. Para o MDB, portanto, será preciso manter e conquistar o maior número possível de capitais e cidades grandes para tentar manter seu protagonismo político.