Baleia Rossi comemora liderança do MDB em prefeitos eleitos nas capitais

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), afirmou que o resultado do segundo turno da eleição municipal neste domingo, 29, “foi uma grande vitória do MDB”. Das 18 capitais que tiveram segundo turno, o MDB disputou sete e venceu em cinco. A sigla venceu em outras cinco cidades que tiveram segundo turno. O presidente da sigla afirmou que a eleição foi “grande vitória da democracia e da política”. Com o resultado, o MDB é o partido com mais prefeitos eleitos em capitais, atrás do PSDB, que elegeu quatro prefeitos em capitais neste ano.

“Política se faz com diálogo, com respeito ao diferente e com construção de consensos. É isso que temos de comemorar. Mais antigo partido em atividade, o MDB confirmou sua força”, afirmou o deputado. “Fomos os maiores vencedores das capitais. Isso aumenta nossa responsabilidade e nosso dever encontrar soluções para o povo que tem sofrido com a pandemia e precisa de emprego e renda para voltar a ter esperança. Parabéns, a todos. Parabéns ao povo brasileiro. Viva a democracia!”

O partido elegeu Arthur Henrique, em Boa Vista, Emanuel Pinheiro, em Cuiabá, Maguito Vilela, em Goiânia, Sebastião Melo, em Porto Alegre e Dr. Pessoa, em Teresina.

O MDB também faturou uma vitória importante em São Paulo, onde elegeu o vice do prefeito Bruno Covas (PSDB), Ricardo Nunes, neste domingo.