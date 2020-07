Baleia Rossi diz que MDB estava no Centrão por ‘cadeiras nas comissões’

Na esteira das sinalizações de que o DEM e o MDB vão oficializar nos próximos dias o desembarque do Centrão, o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), escreveu nas redes sociais que a presença de seu partido “no bloco majoritário da Câmara se devia às cadeiras nas comissões.” O parlamentar reafirmou que o partido é independente. “O MDB independente foi aprovado na convenção que me elegeu presidente do partido em 2019. Apoiamos o que acreditamos ser bom para o País”, disse.

O bloco que conta atualmente, com o Progressistas, PL, PSD, MDB, DEM, Solidariedade, PTB, PROS e Avante é o maior da Casa e foi formalizado em 2019 para a formação da Comissão Mista de Orçamento (CMO). A articulação permitiu ao Centrão ter 18 assentos no colegiado responsável por preparar o orçamento federal e definir a destinação das emendas parlamentares. Na aliança, também estavam o PSL, PSDB e Republicanos, que formalizaram a saída anteriormente.

Mesmo com a saída, que vem depois de uma reaproximação dos partidos ao redor do líder do Centrão, deputado Arthur Lira (PP-AL), ao governo, Baleia afirmou que o MDB manterá o diálogo com todos.