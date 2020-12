Baleia Rossi é oficialmente candidato do grupo de Rodrigo Maia

O líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP), foi anunciado oficialmente como candidato do bloco de 11 partidos reunidos por Rodrigo Maia (DEM-RJ). O anúncio foi feito por Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da maioria na Casa e que era cotado para ser o candidato do grupo, que disse ter aberto mão da candidatura em prol da união em torno de um único nome.

“Agradeço ao gesto do Aguinaldo, meu grande amigo na Câmara. A decisão dele tira de mim um peso, que era um peso difícil de decidir entre dois grandes nomes, dois grandes amigos. Agradeço muito o gesto”, disse Rodrigo Maia.