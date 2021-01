Baleia Rossi: ‘Não quero fazer do impeachment bandeira de candidatura’

Na reta final da disputa pela presidência da Câmara, o candidato do MDB, deputado Baleia Rossi (SP) disse que, se eleito, analisará os mais de 60 pedidos de impeachment protocolados contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Contudo, ele afirmou que não quer fazer desses processos a bandeira de sua candidatura.

“Tenho um compromisso com a Constituição, que quando assumi prometi honrá-la. Nessa questão do impedimento do presidente da República, é atribuição do presidente da Câmara analisar todos esses pedidos. Mas não quero fazer do pedido de impedimento uma bandeira da minha candidatura”, disse Baleia, durante o Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira, 25.

Baleia disse que “não conhece nem teve acesso” aos pedidos de impeachment recebidos pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Portanto, meu compromisso à luz da Constituição é analisar cada um deles. Esse compromisso fiz com todos os partidos que representam a Frente Ampla”, afirmou.