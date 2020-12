Baleia Rossi prega ‘um Natal diferente’ graças à covid-19

Presidente do MDB e candidato para a sucessão na Câmara, Baleia Rossi (MDB) desejou um feliz Natal “diferente”. Após Jair Bolsonaro ter novamente falado contra as vacinas em sua “live” nas redes sociais, Rossi defendeu que as comemorações deste ano deveriam levar os pensamentos “às famílias que perderam entes queridos para a Covid”.

“Ao mesmo tempo, renovamos nossa esperança de que a vacina vai chegar”, desejou o emedebista. O bloco formado por Rodrigo Maia (DEM-RJ), que lançou Rossi na disputa, está se contrapondo ao governo Bolsonaro e ao “favorito” do Planalto na disputa, Arthur Lira (PP-AL).