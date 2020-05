Baleia Rossi quer reforma tributária pronta para o pós-crise

O líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), quer adiantar as discussões sobre a reforma tributária durante a pandemia de coronavírus. Em transmissão ao vivo em suas redes sociais, ele destacou que o ideal é que já exista um consenso sobre a proposta, para que ela funcione como resposta rápida à recessão econômica no pós-crise. Nesta semana, tanto Rossi quanto o relator da PEC, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), voltaram a falar da reforma tributária, defendendo a volta das discussões sobre um projeto único entre Câmara e Senado.