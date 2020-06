Baleia: ‘Todos precisamos dar exemplo em favor da pacificação. Todos’

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), divulgou hoje nota oficial em que defende a pacificação entre os Poderes.

“Todos precisamos dar exemplo em favor da pacificação. Todos. Executivo, Judiciário, Legislativo, Forças Armadas, Ministério Público, empresariado, entidades de classe, partidos políticos e sociedade civil organizada. A democracia é exercida pelo diálogo, pelo respeito mínimo ao outro, e não pelo seu extermínio”, diz o deputado.

Mas se faz “apelo às forças democráticas”, defendendo “diálogo, unidade e equilíbrio”, Baleia lembra que isso será feito sem tolerância com atos antidemocráticos.

“O Movimento Democrático Brasileiro tem o dever histórico de rechaçar toda e qualquer afronta à República democrática. É obrigação do partido também apontar caminhos neste momento difícil da vida nacional. Enfrentamos uma pandemia com milhares de mortos que aponta para uma recessão econômica sem precedentes”, afirma o deputado na nota.

“Em primeiro lugar, é necessário seguir rigorosamente as linhas da Constituição de 1988. Valorizar e respeitar o Estado Democrático de Direito. Defender a liberdade de imprensa, o contraditório e o direito à ampla defesa. Promover – ainda que com divergências – a harmonia e a independência entre os poderes”, acrescenta.

Baleia cita que “ninguém é dono da verdade”. “É preciso abandonar vaidades e oportunismos. Há que se buscar serenidade e equilíbrio em meio a turbulências. Evitar confrontos e condenar atos de violência. Cada Poder constituído precisa chamar a responsabilidade para si. Cumprir seu papel de Estado para servir o povo brasileiro”.

Para o deputado, a prioridade, nesse momento, precisa ser o combate ao coronavírus e seus efeitos.

“Nosso foco tem de ser o combate à covid-19 e a construção de uma agenda pós-pandemia para promover a recuperação econômica, que virá com a aprovação de nossa proposta de reforma tributária e com outras medidas capazes de fomentar empregos e combater a miséria. Sem perder de vista o compromisso com o ajuste fiscal”, defende.

“Que fique bem claro: deve-se identificar, investigar e punir qualquer ato supremacista ou racista, como determina a legislação. Ao mesmo tempo, é um erro superestimar provocações torpes de grupos cuja principal finalidade é obter o maior número de curtidas em redes sociais na internet”, afirma, em referência à manifestações com esse cunho que ocorreram no fim de semana em algumas ocasiões.

“O MDB vai se manter na defesa radical da democracia, que se dá pela construção do diálogo entre Poderes e instituições. Viver na democracia é um direito do povo brasileiro. O MDB não aceita que esse direito seja vilipendiado por ninguém”, conclui o deputado.