Baleia será ‘contra as privatizações’?

Após o PT anunciar que estará no bloco de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara, petistas passaram a anunciar a lista de “compromissos” do emedebista. Eles estão explicitados na carta assinada por partidos de oposição. Só que parlamentares estão indo além. Paulo Teixeira (PT-SP), por exemplo, afirma que na lista de reinvidicações está o “fim das privatizações” e o “impeachment” de Jair Bolsonaro.

“Bancada do PT na Câmara decide apoiar a candidatura do Baleia Rossi e apresenta uma pauta de reivindicações que passam pela vacinação para todos, renovação do auxilio emergencial, fim das privatizações e impeachment do presidente”, disse o parlamentar petista.

Na carta apresentada pelas siglas de oposição, as legendas falam em “proteger empresas estratégicas para o desenvolvimento do país que se encontram ameaçadas de extinção”. Ainda pedem “tributos sobre os mais ricos” e apoio à agricultura familiar e assentamentos da Reforma Agrária. Sobre impeachment, querem que o futuro presidente da Câmara utilize “todos os instrumentos constitucionais destinados a assegurar o respeito à Constituição, inclusive a análise e resposta institucional sobre crimes, por ação ou omissão, que afetem a vida do povo, imputados a autoridades do Poder Executivo”.