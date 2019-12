Bancada da Bala quer prazo de cinco anos para juiz de garantia

Equipe BR Político

Enquanto Jair Bolsonaro tenta justificar a decisão de não vetar juiz de garantias do pacote anticrime, o relator do projeto no grupo de trabalho, deputado Capitão Augusto (PL-SP) promete se movimentar na Câmara dos Deputados. Como presidente da Frente Parlamentar de Segurança (a popular “Bancada da Bala”), Augusto disse que irá propor um prazo de cinco anos para a implementação do juiz adicional. “Evitando assim que essa novidade gere o caos em nosso sistema jurídico e consequentemente atrasos nos processos e prescrições”. Outra medida será a tentativa de excluir a necessidade de um juiz de garantia nas comarcas que contam com apenas um magistrado criminal.