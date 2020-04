Bancada da bala tem dissidente sobre recriação do Ministério da Segurança

Apesar da defesa do líder da Frente Parlamentar da Segurança, Capitão Augusto (PL-SP), da recriação do Ministério da Segurança Pública, o tema não é consenso entre a chamada “Bancada da Bala“. “Não é hora de criar mais confusão do que já existe. Sorte ao novo ministro da Justiça, seja quem for”, disse o senador Major Olímpio (PSL-SP).

A defesa da recriação da pasta foi feita em ofício enviado ao presidente Jair Bolsonaro e foi assinada por Augusto. “Quero manifestar que sou da área da segurança pública, mas não participei ou tomei conhecimento de reunião de Frente Parlamentar da Segurança, ou mesmo de parlamentares, em que se decidisse propor ou impor ao Senhor Presidente a recriação de Ministério da Segurança Pública, ou mesmo concordarmos ou não para a escolha de novo ministro”, completa Olímpio.