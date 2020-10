Bancada de Doria cede a pedidos de Janaina e retirará trechos de reforma fiscal

A base do governo de João Doria (PSDB) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) cedeu às exigências da deputada estadual Janaína Paschoal (PSL) e se comprometeu a retirar da reforma fiscal que tem sido travada na Casa a extinção de quatro entidades estatais, mudanças no imposto sobre heranças e doações e a obrigação a universidades estaduais e à Fapesp de repassar sobras de recurso ao Tesouro estadual.

O líder do governo na Alesp, deputado Carlão Pignatari (PSDB), se comprometeu com a retirada nesta sexta-feira, 9, e afirmou que o governo não enviará novamente um projeto para extinção das empresas. “Esse é um compromisso que o governo está fazendo. Se, porventura, o governo não respeitar, nós vamos botar na gaveta e não vamos votar esse projeto”, disse na tribuna da Casa.

Com o acordo costurado entre a bancada que apoia o tucano e Janaína, podem ser poupadas de extinção a Fundação para o Remédio Popular (Furp), a Fundação Oncocentro (Fosp), o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) e a Fundação Instituto de Terras (Itesp), que deve ser garantida após o término da votação.

Além da oposição, a obstrução à proposta de Doria para compensar os prejuízos nas contas do Estado deste ano contou também com a parlamentar do PSL e deputados do Novo e da bancada da bala, que criticam o trecho que equipara alíquotas do ICMS abaixo de 18% a benefício fiscal e permite o seu aumento. A união dos deputados das diferentes bancadas impediu que a reforma andasse na Casa por cerca de duas semanas e criou impasse insolúvel sem o recuo do governo.

A oposição classificou o acordo acertado com Janaína como “entreguista”. O texto ainda mantém trechos que desagradam tanto a esquerda quanto a parte da direita que contesta o aumento do tributo na Alesp. Os parlamentares alertam para o risco, com a medida, do aumento de cobrança em itens da cesta básica e remédios. Doria já disse em pronunciamentos se comprometer a não aumentar a cobrança de impostos dos produtos.